أحمد عز يستعد لتصوير فيلم جديد.. تعرف على التفاصيل

يستعد النجم أحمد عز، لتصوير فيلم جديد يحمل اسم “بغداد 2003”، مع المخرج شريف عرفة، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا بفيلم “الجريمة”، مع الفنانة منة شلبي.

ويجسد دور رجل يعمل لصالح المخابرات العامة المصرية، ويتولى مهمة السفر إلى بغداد، قبل أزمة غزو أمريكا على العراق في عام 2003، التي تسمى حرب الخليج الثالثة.

يعد مسلسل “الاختيار 3” هو آخر أعمال أحمد عز الفنية، ونافس به في موسم دراما رمضان 2022، مع الفنان ياسر جلال وكريم عبد العزيز وأحمد السقا، وحققوا نجاحًا كبيرًا بالمسلسل خلال الموسم الرمضاني.

وضم مسلسل “الاختيار 3” العديد من الفنانين من إيمان العاصي ومحمد رياض وخالد الصاوي ومحمد العروسي ودنيا المصري وكارولين عزمي وصبري فواز وسمر مرسي ومحمد علي رزق ومحمود البزاوي وعبد العزيز مخيون وبيومي فؤاد وشريف حافظ وأمير المصري وخالد زكي وأحمد بدير وملك بدوي ويوسف صلاح وحسني شتا وياسين السقا ومنى عبد الغني وجمال سليمان وهيدي كرم وأحمد كمال، والمسلسل من تأليف هاني سرحان والمخرج بيتر ميمي.