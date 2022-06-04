أحمد سعد: كنت فاكر العشوائية جزء من الإبداع وزوجتي سر نجاحي الآن (فيديو) | خبر



كشف الفنان أحمد سعد عن أسباب التغير الذي طرأ على حياته سواء على المستوى الفني أو حتى الشخصي واهتمامه بشكله والصورة التي يظهر بها لجمهوره.

كان ذلك خلال لقائه في برنامج “ليالي Ten من تقديم بوسي شلبي عبر قناة Ten.

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وقال أحمد سعد: الجمهور لاحظ التغيير الذي حدث في حياتي، واتضح ذلك في التعليقات التي تأتي لي، أنا أصبحت مهتما بما أقدمه بعيدا عن المشاكل التي كنت أفتعلها، مضيفا: وصلت لحتة أقدر أعرف إيه اللي ممكن يضرني وإيه اللي ممكن ينفعني، ممكن أطلع تريند ياخد مني ويؤذيني”.

أحمد سعد

وأكمل: زوجتي سبب وصولي إلى هذه الحالة، كنت طوال عمري أظن أن العشوائية هي جزء من الإبداع، لكن اتضح أن الأمر عكس ذلك عندما تكون لديك موهبة ومنظم في نفس الوقت تقدم أفضل شيء، لكن في أغلب الوقت لا تجتمع الموهبة مع النظام.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

وأضاف: الآن أفكر بشكل مختلف لا أفكر في حجم الموهبة بقدر إدارتي للموهبة، ووراء كل رجل عظيم امرأة تساعده، زوجتي هي سر نجاحي تهتم بكل التفاصيل.

على جانب آخر، كان أحمد سعد رد على الانتقادات التي وجهت له بعد نشره فيديو له أمام الكعبة المشرفة أثناء أدائه العمرة، وظهور وشم “تاتو” على ذراعه.

أحمد سعد في العمرة

وقال أحمد سعد خلال لقائه مع et بالعربي: الناس تتدخل في أمور فرعية تاركة المضمون، أنا كان لدي جرح وآثار غرز في يدي أثر حادث، وكان الجمهور ينتقد ويتحدث عن هذه الجروح، فقمت برسم شكل يخفيها لأنها تؤذيني شخصيا.

وتابع: كنت أمسك في يدي سبحة وهذا أمر طبيعي طوال الوقت وأنا أقوم بالعمرة أسبح، والله ينظر لما في قلوبنا وليس أشكالنا.

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