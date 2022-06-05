أحمد سعد: الناس بتسف عليا زى المضاد الحيوي.. وأتمنى أن أكون مثل جسم بيج رامي | خبر



اعتاد الفنان أحمد سعد على تلقي الممازحة من جمهوره، قائلا عن هذا الأمر: “اتعودت الناس تسف عليا 3 أيام في الأسبوع زى المضاد الحيوي وعندي يقين بذلك”.

وأضاف أحمد سعد خلال حواره مع “كنبة أنغامي” أن اللون الذي يعتاد عليه في الأغاني هو الحزين، وذكر موقفا طريفا قائلا: “جالي فرح صعب عليا العريس والعروسة كنت عاوز أقولهم أيه اللي خلاكم تجبوني أنا بعمل أغاني حزينة بس”.

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وعن أول لحن قام بتلحينه في مشواره يقول أحمد سعد: “كانت أول أغنية لحنتها من نصيب راغب علامة (طب ليه) وأنجزت اللحن في يوم واحد وبعدها تخوفت من فكرة أن أكون الملحن الذي يقوم بالغناء وهذا يختلف عن المغني الذي يُلحن”.

وتحدث أحمد سعد عن ظهوره مع أحمد مكي في مهرجان المزاريطة في مسلسل “الكبير أوي 6” قائلا: “بحب مكي على المستوى الشخصي وقالي عاوزك تشارك معايا في مهرجان المزاريطة ووافقت وطلبوا مني أعمل رقصة وفكرت في الرقصة التي ظهرت في المسلسل وحققت نجاحا”.

وأعلن عند تحضيره لأغنية جديدة يأخذ رأي كلا من شقيقة عمرو سعد وزوجته علياء بسيوني، وقال إنه لو أراد اختيار أغنية من أعماله لتكون نغمة هاتفه ستكون “سايرينا يا دنيا”.

وبسؤاله عن أغرب موقف تعرض له في حفلاته قال: “قابلت أحد الجمهور في حفلة وقال لي أدة أحمد سعد أنا في اتنين بس في حياتي بحبهم عمرو دياب ومحمد فؤاد وأنا مكنتش منهم”، وقال إنه يتمنى أن يكون مثل جسم بيج رامي.

وقال إنه يندم على صرف أمواله على “الدايت”، مضيفا: “أنا جايب أكل دايت دايما بكله بعد الأكل العادي عشان أسامح نفسي وبحب الكبسة جدا”.

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