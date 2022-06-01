أحمد حاتم ينشر صورة برفقة أسماء أبو اليزيد عبر “إنستجرام”

نشر الفنان أحمد حاتم صورة برفقة الفنانة أسما أبو اليزيد من خلال حسابه الشخصي على موقع” إنستجرام”.

وظهر أحمد حاتم برفقة الفنانة أسماء أبو اليزيد من داخل سيارتهما مرتدية جاكت من اللون الابيض مستخدمة ميكياج بسيط وشعر منسدلا.

وفي سياق آخر، كان آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد مسلسل “ توبة” من تأليف ورشة ملوك الكتابة وإخراج أحمد صالح ومن بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، محمد دياب، محمد لطفي، إسلام حافظ، حسن أبو الرووس وغيرهم.

وكانت قد تعاونت أسماء أبو اليزيد مؤخرا مع الفنان أحمد حاتم في فيلم “عاشق” المقرر عرضه قريبًا.