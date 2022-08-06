أحمد العوضي لطلاب الثانوية العامة: النتيجة ليست نهاية المطاف.. الأهم الجامعة | خبر



وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة للطلبة بمناسبة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

أحمد العوضي قال في تصريحات لموقع “الوطن” إن مرحلة الثانوية ليست نهاية المطاف كما يتصور البعض، مؤكدا أن الأهم الاجتهاد في الجامعة التي سيتم الالتحاق بها، لأنها ستؤهل صاحبها لسوق العمل على أرض الواقع.

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وتطرق أحمد العوضي للحديث عن نفسه قائلا: “كنت أنتمي لشعبة أدبي، وحصلت على مجموع 90% في الثانوية العامة”.

وكان الفنان أحمد العوضي أعلن عن تعاونه مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسل جديد بموسم دراما رمضان 2023، من تأليف ناصر عبر الرحمن، إخراج مصطفى فكري، وإنتاج “سينرجي” تامر مرسي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مسلسل “اللي مالوش كبير” في رمضان 2021، وشارك في بطولته خالد الصاوي، ودينا فؤاد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

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