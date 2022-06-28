أحلم بمنحة لدراسة الفيزياء في جامعة خليفة

أكد الطالب، عاصم عمر محمود (فلسطيني)، من مدرسة المهارات الخاصة، الأول على المسار العام “خاص”، أنه يهدي تفوقه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، وإلى أساتذته وأسرته، مشيراً إلى أنه يحلم بدراسة الفيزياء ليصبح عالم فيزيائي، ويتمنى الحصول على منحة دراسية لدراسة هذا التخصص في جامعة خليفة بأبوظبي، خاصة وأن شقيقته سبقته في التفوق منذ ثلاثة أعوام وحصلت على منحة دراسية في جامعة خليفة.

وأشار إلى أن تفوقه جاء نتيجة تنظيمه لجدول مذاكرته، وقال: “بالهدوء والتركيز ومذاكرة الدروس يوماً بيوم يضمن كل طالب النجاح إن شاء الله، والأهم من ذلك هو العزيمة والإصرار على النجاح والتفوق والحمد لله فقد اجتهدت وكان التوفيق حليفي”.

من جانبها، قالت والدة عاصم: “الحمد لله ربنا أكرمنا بنجاحه وتفوقه، ونحن من جابنا وفرنا لها الهدوء وكل ما تحتاجه من أجل تحقيق حلم حياته لدراسة الفيزياء، متمنيه أن يحصل على منحة من جامعة خليفة لاستكمال تعليمه الجامعي”.

الطالب عاصم عمر، الأول على المسار العام (الخاص)، يهدي تفوقه إلى أسرته ومعلميه ويتطلع لدراسة الفيزياء في جامعة خليفة.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/x5RRQDc0yK

— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 28, 2022

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