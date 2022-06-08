أحدهم عربي.. أكبر 10 مدربين في العالم



يواصل العديد من المديرين الفنيين إبداعاتهم في ملاعب الكرة في شتى أنحاء العالم، وذلك رغم تقدمهم في السن، مستفيدين من حصيلة خبراتهم الكبيرة مع الساحرة المستديرة.

ونشر المركز الدولي للدراسات الرياضية “CIES” تقريرا مؤخرا عن أكبر مدربي فرق كرة القدم في العالم حاليا من حيث السن، وحجز المدير الفني التونسي المخضرم فوزي البنزرتي مكانا بين أكبر 10 مدربين منهم في الوقت الحالي.

وحل البنزرتي، مدرب الاتحاد المنستيري التونسي الحالي، في المركز الخامس في قائمة أكبر مدربي العالم سنا، بعمر 72 عاما.

وتصدر تلك القائمة في البداية الفرنسي روجيه لومير، مدرب النجم الساحلي التونسي السابق، والذي كان المدرب الأكبر عمرا بين مدربي العالم وفقا للمركز، بعمر 80 عاما، قبل أن يصبح بلا عمل حاليا منذ رحيله عن ا لفريق في مارس/ آذار الماضي.

وخلفه على رأس القائمة الروماني ميرتشا لوشيسكو، مدرب دينامو كييف الأوكراني صاحب الـ76 عاما، يليه الصربي ليوبومير بيتروفيتش، المدير الفني لفريق ثان هوا الفيتنامي (74 عاما).

ويتساوى مع بيتروفيتش كل من الإنجليزي المخضرم روي هودجسون، المدير الفني لفريق واتفورد الإنجليزي، والأوروجواياني خوليو كوميسانيا، مدرب إندبندينتي ميديين الكولومبي.

وفي المرتبة السادسة خلف البنزرتي، جاء الأرجنتيني أوسكار كينتاباني مدرب ديبورتيس كينديو الكولومبي، صاحب الـ71 عاما، متساويا مع كل من البرازيلي نيلسون بابتيستا مدرب كاشيوا ريسول الياباني، والإنجليزي بريان إستيك المدير الفني لفريق لوميل البلجيكي.

ويحتل المكسيكي خوسيه لويس تريخو، مدرب ريال إستيلي من نيكاراجوا، المرتبة التاسعة بعمر 70 عاما، يليه التشيكي ميروسلاف كوبيك مدرب هارديك كرالوفي التشيكي صاحب الـ70 عاما.

مسيرة حافلة



لعب البنزرتي 10 سنوات مع المنستيري بين 1968 و1978، ثم اعتزل ليبدأ بعدها مباشرة مسيرته التدريبية مع نفس الفريق.

درب البنزرتي عدة فرق تونسية أبرزها النجم الساحلي والترجي والصفاقسي والأفريقي، كما درب المنتخب الوطني التونسي في عدة فترات.

كما عمل البنزرتي في عدة أندية عربية أبرزها الشارقة الإماراتي والشباب العماني والرجاء والوداد المغربيان، قبل أن يعود للمنستيري في عام 2021.

وحقق البنزرتي العديد من الإنجازات في مسيرته التدريبية أبرزها حصد لقب الدوري التونسي 9 مرات، والكأس مرة واحدة والسوبر مرتين، ولقب الدوري المغربي مرتين.

وعلى المستوى القاري توج البنزرتي بلقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، بجانب لقبين في الكونفدرالية ومثلهما في السوبر الأفريقي، والبطولة العربية في 3 مناسبات.

ومن أكبر الإنجازات في مسيرة البنزرتي وصوله لنهائي كأس العالم للأندية 2013 مع الرجاء، حين خسر أمام بايرن ميونخ الألماني بثنائية دون رد.