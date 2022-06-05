أجواء حارة جداً على الشرقية .. تتجاوز منتصف الأربعين

توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني أن تكون الأجواء حارة جدًا على المنطقة الشرقية اليوم في حين توقع مركز طقس العرب أن تتجاوز درجة الحرارة الأربعين درجة.

درجات الحرارة في الشرقية

وقال الحصيني :حسب المراصد متوقع – إن شاء الله – اليوم الأحد 6 ذي القعدة حسب التقويم أجواء حارة جدًا على الشرقية ودول الخليج وحارة على باقي مناطق المملكة نهارًا , معتدلة فجرًا مع رياح من متوسطة إلى شبه قوية مع أتربة على القطاع الغربي من المملكة والإمارات وعُمان وهطول أمطار على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان واليمن.

من جانبه توقع مركز طقس العرب أن يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في مختلف مناطق المملكة بينما يبقى معتدلاً في المرتفعات الجنوبية الغربية، ويتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة منتصف الأربعين مئوية في أجزاء من شرق المملكة.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية خاصة الشرقية منها.

كما توقع أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.



