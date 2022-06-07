جزيرة كريت هي أرض فسيحة ذات مناظر طبيعية متباينة، سواحل ممتدة، وجبال متدحرجة، ومساحات خضراء مورقة، وتضاريس صخرية. هناك قرى هادئة بالإضافة إلى المدن الكبرى الصاخبة. تشتهر جزيرة كريت، وهي أكبر جزيرة في اليونان، بمواقعها الأثرية اليونانية وآثارها التراثية. في الآتي، أجمل المنتجعات الفاخرة في جزيرة كريت.

دومز زين تشانيا

دومز زين تشانيا

يقع المنتجع الفخم في كاتو داراتسو على بعد 1.5 كم من شاطئ إغوانا، ويوفر أماكن إقامة مع مطعمين ومسبح في الهواء الطلق وسبا وجيم. يقع وسط واحة من النباتات الاستوائية والموز وأشجار النخيل، فوق الشاطئ مباشرة، ويوفر إطلالات غير منقطعة على مدينة خانيا وحقول الخيزران. يحتوي الفندق ذو الـ 5 نجوم على غرف مكيفة مع خدمة الواي فاي المجانية، ولكل منها حمام خاص. أقرب مطار هو مطار خانيا الدولي، على بعد 14 كم من المنتجع. يتميز مكان الإقامة بمكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وخدمة الغرف للضيوف. توفر جميع أماكن الإقامة تراسًا حجريًا مفروشًا مشمسًا مع إطلالة على الحديقة الاستوائية أو البحر، ويمكن للضيوف الاستمتاع ببوفيه إفطار.

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منتجع وفيلات دايوز كوف لوكشوري

منتجع وفيلات دايوز كوف لوكشوري

يقع دايوز كوف على منحدر تل يطل على خليج خاص به في الجزء الشمالي الشرقي من جزيرة كريت، ويضم 165 مسبحًا خاصًا بمياه البحر ومنتجع صحي بمساحة 2500 متر مربع وغرف فاخرة مع إطلالات خلابة على الخليج والبحر. توفر غرف وأجنحة وفيلات دايوز كوف المصممة بأناقة مناطق معيشة فسيحة وحمامًا مبطّنًا بالرخام مع حوض استحمام منفصل ودش مطري. تشتمل المرافق الترفيهية على ملعبي تنس ومسبحين خارجيين ورياضات مائية ونادي للأطفال وإنترنت لاسلكي مجاني ومركز مؤتمرات بمساحة 2000 متر مربع. يقع المنتجع على بعد 20 دقيقة من قرية الصيد Elounda وأقل من ساعة من مطار هيراكليون الدولي. يمكن للضيوف في Pangea الاستمتاع بوجبة الإفطار المطلة على المياه الكريستالية للخليج.

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منتجع وسبا ستيلا آيلاند لوكشري

منتجع وسبا ستيلا آيلاند لوكشري

يقع منتجع وسبا ستيلا آيلاند لوكشري في حي Analipsi على بعد 5 كم من خيرسونيسوس و300 متر من الشاطئ الرملي، ويوفر مركز سبا مع مجموعة من الخدمات. ويضم مسبحًا على طراز بحيرة ممتدة على طول المنتجع. يقع أقرب مطار وهو مطار هيراكليون الدولي على بعد 15 كم من المنتجع. تتميز جميع خيارات أماكن الإقامة بتصميم جميل ومفروشات رائعة، وتوفر إمكانية الوصول المباشر إلى المسبح الفريد المصمم على شكل بحيرة. تتوفر كراسي الاستلقاء للتشمس والمظلات على الشاطئ مجانًا. يقع مطعم بوفيه المأكولات العالمية في موقع مثالي يطل على مسبح المنتجع وسطح خشبي يمتد فوق الماء. جرب الاختيار اللذيذ للأطباق المتخصصة من “الطبخ الاستعراضي” بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الحلويات والفواكه الموسمية. يمكن أيضًا الاستمتاع بالمأكولات المتوسطية والكريتية الرائعة في مطاعم المنتجع. تتوفر أيضًا مجموعة من الخدمات الترفيهية مثل المنتجع الصحي والمسبح والمرافق الرياضية ومركز اللياقة البدنية.

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