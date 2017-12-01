اليوم الوطني يجسد أسمى معاني الانتماء للوطن والولاء للقيادة

أبو ظبي، 1 ديسمبر / وام / أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة الاتحادية لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور سعيد الغفلي أن اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة هو مناسبة للتذكير بالتقدم من الإمارات العربية المتحدة. وقد أقام البالغ من العمر 46 عاما قيادة عالمية المستوى واهتمام المجتمع الدولي وهو لاعب رئيسي في تشكيل قراراته لخدمة الإنسانية.

وقال في بيان بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين للدولة أن هذه الذكرى تمثل أعلى إحساس بالوحدة الوطنية والتماسك بين قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، وفي هذه المناسبة نتقدم بأسمى التهاني والتهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة هو حدث تاريخي في حياة وطننا العزيز. حدث تتحد فيه القلوب في بناء حالة من الفخر والشرف والمجد. وهي دولة اتفق أبناءها على هدف واحد هو اتباع قيادتها الحكيمة لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة وشعب الإمارات العربية المتحدة.