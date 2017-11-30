عاجل من القاهرة : خطة لاستعادة الأمن فى سيناء

وقال اللواء طلعت موسى استاذ الاستراتيجية والامن القومى فى اكاديمية ناصر العسكرية العليا اليوم ان تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على استعادة الامن والاستقرار خلال ثلاثة اشهر من الان فصاعدا اليوم هو رسالة قوية فى الخط مع حالة الحرب التي تشنها مصر ضد الإرهاب. .

“موسى” أن حالة الطوارئ التي أعلنت عنها مصر من قبل تأتي في إطار الإجراءات الأمنية وتشديدها لتحقيق الاستقرار والسيطرة على الحدود.

وأضاف الأستاذ أنه بعد الحادث الإرهابي الأخير الذي وقع في مسجد الروضة كان لابد من حل الأمور في سيناء بعد التطورات الأخيرة في هذا الشكل والتي تهدف إلى تدمير الدولة وعدم تدمير الطبقة أو إسقاط النظام. وأشار إلى أن السيسي أكد أكثر من مرة أن مصر في حالة تهديد للإطاحة بالدولة تماما.

واوضح ان “ولاية رئيس السيسي لاستعادة الامن في سيناء خلال ثلاثة اشهر تعني ان هناك خطة شاملة للقضاء على الارهاب واتخاذ اجراءات وقائية وتفعيل الاجراءات السابقة مثل قانون الطوارئ والعمليات التي تقوم بها قوات تطبيق القانون في سيناء “.

وأشار إلى أن ملامح رسالة الرئيس السيسي إلى رئيس الأركان ووزير الداخلية واضحة من خلال فرض قيود على التحركات في سيناء بطريقة معينة تخدم الخطة في سيناء، مع تشديد المداخل والمخارج على سيناء ووضع خطة جديدة للتعاون مع حماس في السيطرة على الحدود من وإلى الأنفاق على أساس الإضرابات الاستباقية المتعاقبة ذات الأهمية القصوى لمراكز الإرهاب في إطار توسيع دائرة الشك وفقا للقانون.

وقد تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والجنرال محمد فريد حجازي ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء في غضون ثلاثة أشهر من الآن.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في الاحتفال بولادة النبي: “أمام شعب مصر، أنت مسؤول عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، وبفضل الله سبحانه وتعالى على جهودكم، التضحيات، في سيناء واستخدام كل القوة الغاشمة “.

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