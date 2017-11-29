مصر من الأرقام والإحصاءات لكأس العالم 2018

وقد بدأت العديد من الأرقام والإحصاءات لكأس العالم 2018 في الظهور، خاصة وأن التعادل يقترب من بداية ديسمبر المقبل، ثم يبدأ في التحضير لإطلاق أكبر حدث لكرة القدم في يونيو.

أصدر مركز فيفا الدولي للدراسات الرياضية (فيفا) عددا من الإحصاءات لفرق كأس العالم، والتي أظهرت عددا من الميزات للفريق المصري.

مصر في كأس العالم 2018 لأول مرة في 28 عاما، مما يجعلها مماثلة لعدد من الفرق الأخرى من حيث العمر والطول والمهنية وعدد من اللاعبين في الدوري.

واستندت الدراسة التي أجراها المركز الدولي للدراسات الرياضية إلى حقيقة أن جميع اللاعبين المشاركين في تصفيات كأس العالم أدرجوا في تصفيات البطولة، حيث لم يتمكنوا من الاعتماد على عدد منهم في المسابقة.

متوسط ​​الأعمار

بنما في صدارة كأس العالم 2018، مع متوسط ​​29.4 سنة ضد أيسلندا وكوستاريكا، مع متوسط ​​29 عاما.

وكان الفريق النيجيرى فى قمة اصغر فئة عمرية فى نهائيات كأس العالم بعدد من الوجوه الشابة على قائمته، حيث بلغ متوسطه 24.9 سنة، تليها المانيا وانكلترا عند 25.7 و 25.9 عاما على التوالى.

ويحتل الفريق المصري المركز ال 12 من حيث أدنى معدلات العمر بعد بلوغه 27 عاما، ليصبح المركز الرابع بين الفرق الأفريقية الخمسة المشاركة في كأس العالم.

متوسط ​​الأطوال

الفريق الصربي لديه أطول طول في كأس العالم في 185.6 سم، السويد 185.2 سم، أيسلندا والدنمارك 185 سم لكل منهما.

كما هو الحال في الدول الاسكندنافية والاتحاد الأوروبي، فإن البنية المادية قوية، على عكس قارات آسيا والأمريكتين، مما يجعل الفريق السعودي أقل إنتاجية في البطولة.

وجاءت السعودية في المركز الأخير ب 176.2 سم خلف اليابان في 178.1 سم وبيرو عند 178.3 سم والأرجنتين عند 179.4 سم وإسبانيا عند 179.5 سم.

احتل المنتخب المصري المركز الخامس والعشرين بين أعلى المعدلات في كأس العالم بمعدل 180.1 سم، متقدما على أوروغواي والمكسيك وإسبانيا إلى القائمة الأخيرة.

ولد في الخارج

سبعة فرق فقط لديهم جميع اللاعبين الذين ولدوا في وطنهم. النسبة المئوية للاعبين المولودين خارج البلاد هي 0٪. وهي كوريا الجنوبية والمكسيك وألمانيا وكولومبيا وإيران والسعودية والبرازيل.

وتملك المغرب أكبر نسبة من اللاعبين المولودين في الخارج، 61.5٪، السنغال 39.4٪، البرتغال 32.1٪، سويسرا 31٪، تونس 23.5٪.

ووجود الثنائي سام مرسي وعمير عادل في الفترة الأخيرة مع الفريق المصري جعل الفراعنة يصل إلى 3٪ ليصبح الفريق في المركز 23 من حيث عدد اللاعبين المولودين خارج بلادهم.