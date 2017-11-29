امن الدولة المصرى يحقق فى اول قضية لتنظيم داعش الارهابى

قررت النيابة العامة لأمن الدولة، تحت إشراف المستشار خالد ضياء، النائب العام الأول، إحالة المتهمين الأوائل للانضمام إلى المنظمة الإرهابية إلى محكمة أمن الدولة العليا للطوارئ، متهمة إياهم بتأسيس وقيادة جماعة إرهابية تتبنى الأفكار من منظمة تدعو إلى التكفيري والانضمام إلى جماعة إرهابية تقع خارج البلاد. “هو قال.

وقالت التحقيقات مع المتهمين الاربعة المحتجزين فى القضية انهم اعترفوا بانشاء وقيادة وانضمام جماعة ارهابية تتبنى افكار منظمة تدعو الى التكفيرى والانضمام الى جماعة ارهابية تتخذ من خارج البلاد “تدعو ليبيا” وتنفذ وتمارين عسكرية، والبدء في قتل أحد المواطنين المسيحيين والبدء في قتل الآخرين، متجر يملكه مسيحي، وسرقة بيت للدعارة بالقوة، وحيازة وحيازة مختلف الأسلحة النارية والذخائر.

وأضاف التحقيق أن المدعى عليهم اعترفوا باحتضان أفكار المنظمة الداعية إلى التكفيرية على أساس تكفير الحاكم وضرورة الخروج منه وتكفير القوات المسلحة والشرطة واستهدافهم واستهداف الطائفة المسيحية والتهرب من أموالهم وممتلكاتهم، وأنشأوا فيما بينهم جماعة إرهابية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الطائفة المسيحية وأموالهم وممتلكاتهم، أحد المحلات التجارية التي يملكها مسيحي في شبرا، وأطلقت النار على مالكه وموظفيه الآخرين بإطلاق النار عليهم بهدف قتلهم وسرقة الذهب والمجوهرات وسرقة دراجة نارية من صاحبه سيف هاربين