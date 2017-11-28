مدينة دبي للاستوديوهات» و «الفن» يرعيان VIDXB 2017

ورحبت لجنة دبي للإنتاج السينمائي والإنتاج السينمائي بدبي باستوديو مدينة دبي وفان كمديرة تنفيذية جديدة لمجموعة فيدكسب 2017، وهي مجموعة من أبرز منشئي المحتوى والمنتجين في 8 و 9 ديسمبر / كانون الأول في مركز دبي التجاري العالمي.

فيدكسب 2017 هو الحدث السنوي الأول في المنطقة للاحتفال ودعم المحتوى على الانترنت وصناعة الفيديو، وإعطاء الجمهور والمواهب الناشئة فرصة لتلبية بعض من نجوم الإنترنت الأكثر شهرة في العالم والتعرف على صناعة المحتوى الرقمي.

ومن المعروف أن شبكة الفن الشهيرة في المنطقة لخلق المحتوى الأصلي ودعم شبكة واسعة من المبدعين. وتضم الشبكة نحو 200 مليون متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتتلقى أكثر من مليار مشاهدة من مقاطع الفيديو التابعة لها على يوتوب، وتحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحتل المرتبة 30 في العالم.

وتشتهر “فان” بالتعاون مع منشئي المحتوى الرئيسيين مثل “نور ستارز”، وهي صانع محتوى على موقع يوتيوب، وأحد أبرز المؤثرين في الشرق الأوسط. جمع نجم الولايات المتحدة الذي يتخذ من يوتوب مقرا له جمهورا قوامه مليون شخص على يوتوب عندما انضم إلى الفن. ومنذ ذلك الحين، قفز مشتركيها إلى أكثر من 5 ملايين مشترك، وبلغ أتباعها عبر جميع الشبكات الاجتماعية أكثر من 8 ملايين متابع. بالإضافة إلى ذلك، تدعم “فان” مسيرة عدد من المبدعين، مثل “متعة عقلك”، التي انضمت إلى الشبكة مع قناة واحدة، تضم حوالي 70 ألف متابع، وقدمت منذ ذلك الحين 6 قنوات تصل إلى 6 ملايين مشترك. سيوفر حضور فيدكسب 2017 فرصة لمنشئي المحتوى الآخرين من شبكة الفن مثل خلفزون، شادا عماد، تيد وغيرها.

“نحن متحمسون لهذه الشراكة، خاصة وأنها تتماشى مع رؤيتنا لتعزيز النمو، والتركيز على خلق وتقديم المحتوى الأصلي ودعم المواهب”، وقال محمد فتال، الرئيس التنفيذي، فان، يتحدث عن الشراكة مع فيدكب . ونحن نعتقد أن الشراكة مع هذا الحدث سوف تساعدنا على تضخيم معدل النمو الرقمي في المنطقة. ”

وقال عمر بطي، المدير التنفيذي للابتكار في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والإنتاج السينمائي: “يسرنا أن نرى فيدكسب، الذي هو المنصة الصحيحة للجمع بين جميع المشاركين في هذا المجال.

انضمت دبي ستوديو سيتي إلى فيدكسب كشريك نشط، والمدينة هي مجموعة رائدة من شركات الترفيه مع العديد من الشركات فورتشن 500. ويقدم حل متكامل لتسهيل عملية الإنتاج بطريقة فعالة ومبتكرة، من هنا كان موقع لإنتاج وإنتاج الأفلام الشعبية مثل «ستار تريك بيوند» و «مهمة مستحيلة: بروتوكول شبح». تم افتتاح مدينة دبي للاستوديوهات في عام 2005، حيث تم تزويدها بأحدث المرافق والخدمات لشركات البث والإنتاج والتلفزيون والموسيقى والترفيه ولديها أكبر استوديوهات الأفلام في المنطقة. تلتزم دبي ستوديو سيتي بدعم صناع الأفلام ومبدعي المحتوى في رؤيتها لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير منصة عمل ديناميكية ونظام دعم لمساعدة رجال الأعمال على إطلاق أعمالهم والشركات الناشئة.

وقال ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للاستوديوهات: “إن مشاركتنا في” فيد إكس بي “تعكس التزامنا بنمو القطاع الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. ومع تحول هذا القطاع، هناك حاجة لتطوير محتوى جديد باستمرار، ومن الضروري أن يعالج القطاع الرقمي هذه القضية ومتطلباتها. ”

“هناك طلب متزايد على محتوى الفيديو الرقمي، وهذا واضح في الوقت الذي ينفق الشباب على شبكة الإنترنت، في 72 دقيقة يوميا، وفقا لتقرير مراقبة وسائل الإعلام العربية.فيدكسب هو منصة هامة لمطوري المحتوى والرقمية خبراء لمناقشة أفضل معايير المحتوى الإبداعي، وهو خطوة ملحوظة لإظهار تطور هذه الصناعة “.

لقد أحدثت يوتوب ثورة في الفيديو عبر الإنترنت منذ 10 سنوات، وقد تعزز ذلك انتشار الهواتف الذكية وتحول الشباب إلى هذه الظاهرة. فقد أصبحت قوة دافعة وراء ظاهرة استهلاك الفيديو الرقمي فقط. وسائل الإعلام الاجتماعية، والتي غالبا ما تعتمد على النص والصورة، وتعتمد أيضا الفيديو.

“نحن سعداء للشراكة مع مدينة دبي للاستوديوهات، التي تدعم استوديوهات ومرافق عالمية المستوى لجلب منشئي المحتوى من الطراز العالمي إلى المستوى التالي وتعزيز سمعة دبي باعتبارها واحدة من أفضل المواقع لالتقاط وإنشاء المحتوى”، وقال عمر بطي، المدير التنفيذي للابتكار، لجنة دبي للإنتاج السينمائي والإنتاج التلفزيوني. “فيدكسب ليس فقط فرصة للمبدعين للالتقاء والتعلم، وإنما هو أيضا نموذج لما يمكن القيام به لتطوير هذه الصناعة.”

التذاكر متاحة حاليا للشراء في فيرجن ميغاستور و بلاتينيومليست. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة http://www.vidxb.ae،