الخطيب و انتخابات النادى الاهلى المصرى

وكشف النقيب محمود الخطيب، النجم السابق للنادي الأهلي والمرشح لمنصب رئيس النادي، عن معايير اختيار قائمته الانتخابية.

وقال في مقابلة مع وسائل الاعلام رامي رضوان مقدم برنامج “8 صباح” راديو على شاشة دمك، ان اهم المعايير لاختيار ان يكون عضوا في القائمة “ابن النادي الاهلي”، وذهب على أن يشرح أنه كان يجب أن يقضي الكثير من حياته داخل النادي، كل قائمة تضم الأشخاص الذين أمضوا حوالي ثلثي حياتهم في النادي الأهلي.

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وقال “لقد كنت في الاهلي لمدة 47 عاما”، واضاف ان اختيار القائمة على أساس الخبرة التي يحتاجها مجلس النادي. وأضاف أن هناك أيضا عنصر من الخبرة مختلطة مع التقدم في السن. إلى الوجه الجديد والشباب، مشيرا إلى أن الشكل العام للمجلس يتضمن 50٪ من الخبرة و 50٪ من الشباب.

وقال إن أفضل طريقة هي التواصل مع العالم كما يتطور العالم كل يوم، وأنه يريد أن يصبح ناد مع أندية كبيرة وبعض الاتحادات الدولية. وأوضح أنه من خلال هذه العلاقات، واللاعبين أفضل وأكثر تطورا.

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وأضاف أنه يريد أن يعرف الأنظمة التجارية للأندية الكبرى وتطبيق ما يناسب النادي الأهلي وفقا لقواعد البلاد مشيرا إلى أنه من خلال حضور النادي الأهلي في هذه المنتديات الدولية سيوفر فرصا جيدة ل نادي الشباب.