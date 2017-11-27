كليب عندى ظروف فى المحكمة العاجلة

القاهرة : احالت نيابة النزهة المطربة شيما ومخرج كليب عندى ظروف الى المحاكمة العاجلة بتهمة التحريض للفسق و الايحاءات الجنسية . هذا وقد شهدت الفترة الاخيرة جدلا واسعا بعد انتشار كليب عندى ظروف على الميدا و السوشيال ميديا والذى حقق مشاهدات عالية جداا مما اثار علامات استفهام عن المطربة شيماء وايضا فريق العمل من مخرج و منتج لهذا الكليب .

كليب عندى ظروف يعتبر فى نظر الكثير كليب ايحاءات جنسية مباشرة و كليب اثارة للغرائز مما دعا كثير من المحامين للتقدم بشكوى الى النيابة العامة و المصنفات المصرية لوقف العمل و محاسبة كل المسؤلين عن كليب عندى ظروف